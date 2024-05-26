Президента Грузии Саломе Зурабишвили премьер-министр страны обвинил в измене родине

10:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене родине.

«Единство народа и избранной им власти и осмысленные шаги дали нам возможность за прошедшие два года сохранить мир в стране, несмотря на экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента. Новейшая история Грузии и процессы в современном мире показали нам особенно четко, что суверенитет является самой эффективной гарантией безопасности страны», — заявил Кобахидзе, выступая на мероприятии по случаю Дня независимости.

Как подчеркнул премьер, для Грузии сейчас особенно важно оберегать свою государственную независимость. «Сегодня как никогда мы должны беречь друг друга и победить ненависть, так как только любовью можно построить то, что было разрушено враждебностью», — отметил он.