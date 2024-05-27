Польша планирует создать противотанковые рвы и минные поля на границах с РФ и Белоруссией
12:15 27.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Обратите внимание на противотанковые рвы, железобетонные ежи, а также на места, которые мы заблаговременно готовим для размещения минных полей. Мы предусматриваем создание таких полос», — заявил польский генерал на пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал TVP Info. Он подчеркнул, что эти поля будут заминированы только в случае «абсолютной уверенности в том, что война неизбежна». Кукула не уточнил, об использовании каких мин идет речь.
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