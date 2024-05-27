Только страны НАТО могут отменить для Киева ограничения на удары по территории РФ
14:20 27.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я считаю, что эти ограничения должны быть отменены. Но эти ограничения — они принимаются на национальном уровне. И это решение останется на национальном уровне. Какие-то ограничения будут сняты, но я бы не ожидал, что не останется совсем никаких ограничений», — сказал Столтенберг.
По его мнению, переданное Киеву оружие «перестает быть оружием НАТО и становится оружием Украины», и поэтому она сама должна решать, как его использовать.
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