Только страны НАТО могут отменить для Киева ограничения на удары по территории РФ

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО выступает за отмену ограничений на использование западного оружия на удары по территории России, однако решения об этом могут принимать только страны альянса, которые это оружие поставляют Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции в рамках Парламентской ассамблеи НАТО.



«Я считаю, что эти ограничения должны быть отменены. Но эти ограничения — они принимаются на национальном уровне. И это решение останется на национальном уровне. Какие-то ограничения будут сняты, но я бы не ожидал, что не останется совсем никаких ограничений», — сказал Столтенберг.



По его мнению, переданное Киеву оружие «перестает быть оружием НАТО и становится оружием Украины», и поэтому она сама должна решать, как его использовать.



