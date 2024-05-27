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НОВОСТИ

Грузию тайно подталкивали к отправке войск на Украину – спикер парламента

17:15 27.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители отдельных стран за закрытыми дверями призывали Грузию отправить военных на Украину. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

«У какой-то страны кто-то потребовал [отправки военных на Украину]? Или собственные граждане, или Украина, или кто-то другой? А это были как открытые призывы [в адрес Грузии], так и за закрытыми дверями некоторые друзья и недруги нас к этому подталкивали, чтобы власти Грузии отправили бойцов на Украину, что напрямую означало войну», — сказал Папуашвили журналистам.

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