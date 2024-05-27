0
0
0
НОВОСТИ

В Афинах опровергли информацию о намерении подписать с Украиной соглашение об обороне

17:53 27.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Греция не имеет планов подписать с Украиной соглашение об обороне. Об этом заявил на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

Его спросили про появившееся на официальном сайте президента Украины сообщение о том, что скоро будет подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Грецией и Украиной. Журналисты уточнили, относится ли это к оборонной помощи, которую Греция уже предоставляет, или к ее дальнейшему расширению, было ли согласие премьер-министра Греции на это.

«Нет, не имеется ничего, кроме того, что было заявлено. Мы неоднократно отвечали и на отдельные вопросы. Все, что было сказано, остается в силе, и нет ничего, по поводу чего достигнуто соглашение и публично не объявлено», — сказал Маринакис.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:15 27.05.2024
Грузию тайно подталкивали к отправке войск на Украину – спикер парламента
0
142
16:08 27.05.2024
Польша решила ввести ограничения на передвижения российских дипломатов
0
265
15:50 27.05.2024
Выделение еще 6,5 млрд евро на поставки оружия Украине для Венгрии неприемлемо - Сийярто
0
238
15:05 27.05.2024
В Китае создан многомиллиардный фонд для увеличения производства чипов
0
317
14:30 27.05.2024
В этом годув Вену привезут выставку музея Пушкина о романе «Евгений Онегин»
0
326
14:20 27.05.2024
Только страны НАТО могут отменить для Киева ограничения на удары по территории РФ
0
361
14:10 27.05.2024
Замминистру обороны РФ заочно предъявили обвинение на Украине
0
381
13:50 27.05.2024
В Белгородской области беспилотник атаковал автозаправку
0
382
13:40 27.05.2024
НАТО не видит прямой угрозы нападения и не ищет конфликта с РФ - Столтенберг
0
346
13:30 27.05.2024
Экс-премьер Испании считает, что ЕС придется выработать стабильные отношения с РФ
0
358

Возврат к списку