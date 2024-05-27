В Афинах опровергли информацию о намерении подписать с Украиной соглашение об обороне

17:53 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Греция не имеет планов подписать с Украиной соглашение об обороне. Об этом заявил на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

Его спросили про появившееся на официальном сайте президента Украины сообщение о том, что скоро будет подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Грецией и Украиной. Журналисты уточнили, относится ли это к оборонной помощи, которую Греция уже предоставляет, или к ее дальнейшему расширению, было ли согласие премьер-министра Греции на это.

«Нет, не имеется ничего, кроме того, что было заявлено. Мы неоднократно отвечали и на отдельные вопросы. Все, что было сказано, остается в силе, и нет ничего, по поводу чего достигнуто соглашение и публично не объявлено», — сказал Маринакис.