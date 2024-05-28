МИД КНР призвало США не вмешиваться в пограничные споры Китая с соседями
11:30 28.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Китай выражает серьезную обеспокоенность посягательством и провокациями США в окружающих Китай водах и призывает Вашингтон искренне уважать территориальный суверенитет Китая, а также морские права и интересы, не вмешиваться в морские споры между КНР и соседними странами, а также не вмешиваться в морские споры между Китаем и его соседями», — приводит слова китайского представителя сайт внешнеполитического ведомства.
Он также призвал «немедленно прекратить поддержку и содействие силам, выступающим за „независимость Тайваня“ и выполнить свои обязательства по поддержке политики „одного Китая“.
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