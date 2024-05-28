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Датский парламент проголосовал против признания Палестины государством - Reuters

16:07 28.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фолькетинг Дании (однопалатный парламент) проголосовал против законопроекта о признании Палестины государством. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, законопроект о признании Палестины был предложен в конце февраля четырьмя партиями.

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