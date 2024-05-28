Решение о признании движения «Талибан»* будет приниматься с учетом мнения партнеров в Центральной Азии - Путин

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия учитывает мнение своих партнеров из Центральной Азии по вопросу признания движения «Талибан» (запрещено в РФ), решение будет вырабатываться совместно. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

«Мы со многими партнерами в контакте, в том числе в контакте со многими партнерами в регионе Центральной Азии. Мы учитываем мнение каждого из наших партнеров и друзей и будем вместе формулировать эту позицию», — сказал российский лидер, говоря о признании движения «Талибан» на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.