Украина получила от Польши разрешение на удары по РФ из поставляемого оружия

10:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти не ограничивают применение Украиной поставляемого Варшавой оружия для ударов по объектам на территории РФ. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.



«На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений», — отметил политик. Он также призвал другие страны Запада отменить ограничения на применение поставляемого ими оружия Киевом для ударов по объектам в России.



Замглавы польского оборонного ведомства добавил, что Варшава готовит 45-й пакет военной помощи для Украины. Томчик оценил ее общий объем за последние годы в 15-20 млрд злотых ($3,75-5 млрд)



