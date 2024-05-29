Украина получила от Польши разрешение на удары по РФ из поставляемого оружия
10:55 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений», — отметил политик. Он также призвал другие страны Запада отменить ограничения на применение поставляемого ими оружия Киевом для ударов по объектам в России.
Замглавы польского оборонного ведомства добавил, что Варшава готовит 45-й пакет военной помощи для Украины. Томчик оценил ее общий объем за последние годы в 15-20 млрд злотых ($3,75-5 млрд)
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