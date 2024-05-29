Жара в столичном округе Индии поставила рекорд – более +50С

15:28 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура в столичном округе Дели, в состав которого входит Нью-Дели, впервые в истории наблюдений превысила 50 градусов по Цельсию. Как сообщил Метеорологический департамент Индии (IMD), столбик термометра в пригороде Мангешпур поднялся до 52,3 градуса.