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Жара в столичном округе Индии поставила рекорд – более +50С

15:28 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура в столичном округе Дели, в состав которого входит Нью-Дели, впервые в истории наблюдений превысила 50 градусов по Цельсию. Как сообщил Метеорологический департамент Индии (IMD), столбик термометра в пригороде Мангешпур поднялся до 52,3 градуса.

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