США и ЕС все еще спорят по вопросу активов РФ и членства Украины в НАТО - СМИ

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и ряд европейских стран так и не пришли к единому мнению относительно членства Украины в НАТО и возможности использования замороженных российских активов для предоставления финансовой помощи Киеву. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на ряд европейских, украинских и американских чиновников.



По информации издания, США сохраняют осторожность в вопросе присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. Что касается использования замороженных российских активов для помощи Киеву, США и Украина поддерживают эту идею, тогда как европейские страны выступают против. Как отмечает The Washington Post, обострившиеся споры свидетельствуют о том, что выделенная США помощь Украине в размере $61 млрд, еще не привела к улучшению ситуации и так и не смогла уменьшить уязвимость Киева на поле боя.





