Более половины опрошенных в Польше поддерживают размещение в их стране ядерного оружия

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 50% жителей Польши выступают за размещение в стране ядерного оружия в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического центра IPSOS, проведенного по заказу телеканала TVP Info.

Согласно ним, 58% респондентов поддержали идею о размещении ядерного оружия на польской территории, 33% выступили против. У 9% опрошенных не нашлось мнения по этому вопросу. Подробностей проведенного опроса TVP Info не приводит.

22 апреля президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Fakt заявил, что Варшава готова разместить ядерные боеголовки НАТО в случае необходимости.