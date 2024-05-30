Более половины опрошенных в Польше поддерживают размещение в их стране ядерного оружия
16:40 30.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 50% жителей Польши выступают за размещение в стране ядерного оружия в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического центра IPSOS, проведенного по заказу телеканала TVP Info.
Согласно ним, 58% респондентов поддержали идею о размещении ядерного оружия на польской территории, 33% выступили против. У 9% опрошенных не нашлось мнения по этому вопросу. Подробностей проведенного опроса TVP Info не приводит.
22 апреля президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Fakt заявил, что Варшава готова разместить ядерные боеголовки НАТО в случае необходимости.
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