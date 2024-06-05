Стадион «Ракета» в Петергофе реконструируют

20:54

Единственный в Петергофе полноразмерный стадион «Ракета» получит новую жизнь. В планах – масштабная реконструкция территории, которая позволит проводить на площадке соревнования федерального уровня. Сбер безвозмездно передал имущественный комплекс в собственность администрации Санкт-Петербурга. Торжественная передача состоялась во время работы XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мероприятие приурочено ко дню Петродворцового района, который отмечается 5 июня.

В церемонии приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, депутата, представитель Законодательного собрания при правительстве Санкт-Петербурга Михаил Барышников и глава администрации Петродворцового района Александр Якушев. Во время церемонии выступили детские коллективы, барабанщики, музыкальные группы, состоялись флаговое и джампер-шоу.

«Сегодня мы передаем городу стадион «Ракета», и по инициативе Михаила Ивановича Барышникова мы решили здесь сделать небольшой праздник для жителей Петергофа, – рассказал Герман Греф. – Потому что для всех петергофцев возвращение «Ракеты» – это дело символическое. 30 лет назад я здесь бегал по утрам: была прекрасная дорожка, было футбольное поле. И я думаю, что мы вместе с властями Петербурга и Петергофа вернем стадион в значительно более лучшем виде, чем он был когда-то исторически. Здесь не будет никакой застройки, как планировалось, – здесь будет спортивный объект, где дети смогут бесплатно посещать секции и заниматься спортом, а все жители города смогут поправлять здесь свое здоровье. И хочу отдельно поблагодарить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за содействие в этом вопросе».

В составе спортивного комплекса «Ракета» – футбольное поле и здание комплекса, в котором могут быть размещены залы и площадки для занятий спортом и различное спортивное оборудование.