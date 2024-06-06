Сбер: Первые прототипы «сильного» искусственного интеллекта мир увидит уже через 5 лет

18:20

Первые прототипы «сильного» искусственного интеллекта (ИИ), которые как минимум будут сопоставимы с человеком, мир увидит уже через 5 лет. Будет ли это ИИ, который превосходит человека или даже превосходит все человечество – покажет время. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«В мире сейчас есть разные мнения о том, что будет представлять из себя AGI- «общий искусственный интеллект», и как мы можем его достичь. Будет ли это ИИ, который сопоставим с человеком, превосходит человека или даже превосходит все человечество – покажет время. Сейчас большинство экспертов сходится на том, что подобный уровень развития ИИ может быть достигнут уже на горизонте 5-10 лет, – сказал Александр Ведяхин. – С текущей зрелостью технологии мы считаем эти оценки вполне реалистичными, и вполне вероятно, что в ближайшие 5 лет мы действительно увидим первые прототипы «сильного» ИИ, которые, как минимум, сопоставимы с человеком».