Сбер: Первые прототипы «сильного» искусственного интеллекта мир увидит уже через 5 лет
18:20 06.06.2024
Первые прототипы «сильного» искусственного интеллекта (ИИ), которые как минимум будут сопоставимы с человеком, мир увидит уже через 5 лет. Будет ли это ИИ, который превосходит человека или даже превосходит все человечество – покажет время. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«В мире сейчас есть разные мнения о том, что будет представлять из себя AGI- «общий искусственный интеллект», и как мы можем его достичь. Будет ли это ИИ, который сопоставим с человеком, превосходит человека или даже превосходит все человечество – покажет время. Сейчас большинство экспертов сходится на том, что подобный уровень развития ИИ может быть достигнут уже на горизонте 5-10 лет, – сказал Александр Ведяхин. – С текущей зрелостью технологии мы считаем эти оценки вполне реалистичными, и вполне вероятно, что в ближайшие 5 лет мы действительно увидим первые прототипы «сильного» ИИ, которые, как минимум, сопоставимы с человеком».
НОВОСТИ
- 17:40 06.06.2024
- РФ не обязана говорить, кому поставит оружие, и с ней придется считаться — Песков
- 17:12 06.06.2024
- На 6% выросло в этом году число совершенных мигрантами преступлений — МВД РФ
- 17:00 06.06.2024
- В РФ в 2024 году будут построены около 1 400 электрозаправок — Новак
- 16:32 06.06.2024
- Венесуэла предлагает РФ совместно добывать рыбу в Атлантике
- 16:28 06.06.2024
- К 2026 году Сбер планирует выдавать все кредиты малому бизнесу при помощи искусственного интеллекта
- 16:12 06.06.2024
- Украина движется к энергетической катастрофе — глава «Укргидроэнерго»
- 16:08 06.06.2024
- При внедрении искусственного интеллекта ВРП регионов может достичь прироста до 7,7% к 2030 году
- 16:00 06.06.2024
- В Москве задержан гражданин Франции, собиравший сведения в области военной деятельности РФ
- 15:32 06.06.2024
- США против ударов американским оружием по Москве — Байден
- 15:12 06.06.2024
- Nvidia обогнала Apple и стала второй самой дорогой компанией в мире — Reuters
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать