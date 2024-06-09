Президенты Франции и США договорились об использовании прибыли от активов РФ
19:05 09.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден и французский лидер Эмманюэль Макрон достигли соглашения по вопросу использования прибыли от замороженных российских активов.
Как следует из аудиозаписи, распространенной журналистами пресс-пула Белого дома, во время посещения американского мемориального кладбища в Буа Белло (департамент Эна, север Франции) в воскресенье Байдену задали вопрос о том, обсуждал ли он с Макроном использование прибыли от активов РФ, и достигли ли они каких-либо соглашений на этот счет. «Да и да», — ответил американский лидер. Байден завершает визит во Францию, где он 6–7 июня принял участие в мемориальных церемониях, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии, а 8 июня провел переговоры с Макроном.
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