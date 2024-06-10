Большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским, заявил Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итоги выборов в Европарламент (ЕП) показывают, что большинство будет проевропейским и проукраинским. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Судя по всему, большинство действительно будет проевропейским и проукраинским. Мы это видим. Однако также предстоит проанализировать будущую композицию Европарламента», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об итогах выборов в ЕП.