ВС РФ освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР — МО РФ

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14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР, сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой Народной Республики», — сообщили там.