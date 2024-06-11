В Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34, экипаж погиб

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полета, экипаж погиб. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В Республике Северная Осетия — Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб», — сообщили в ведомстве.