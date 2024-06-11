Большинство поляков считает, что по нелегальным мигрантам можно стрелять — опрос

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей Польши считает, что военнослужащие и пограничники, охраняющие восточную границу республики, имеют право открывать огонь по нелегальным мигрантам при их прорыве на территорию страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita.

По данным исследования, такую точку зрения разделяют 85,7% участников опроса. Противоположного мнения придерживаются 10,7% респондентов, 3,6% воздержались от ответа на этот вопрос.

Сильнее остальных поддерживают идею дать право военнослужащим открывать огонь по мигрантам мужчины старше 50 лет (таких 90%) и жители небольших городов (91%).

Опрос был проведен 7–8 июня на территории всей Польши с участием 1 071 респондента.