Норвегия будет собирать танки Leopard 2

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвегия начнет сборку танков Leopard 2. Об этом сообщило Минобороны скандинавской страны.

«Я хотел бы поздравить KNDS Deutschland и RITEK, которые сегодня подписали соглашение, согласно которому впервые в истории танки будут собираться в Норвегии. 37 из 54 танков Leopard 2, которые Норвегия заказала у немецкой Krauss-Maffei Wegmann, будут собирать на заводе RITEK в Левангере», — приводятся в сообщении ведомства слова министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама.