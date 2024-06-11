Норвегия будет собирать танки Leopard 2
13:05 11.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Норвегия начнет сборку танков Leopard 2. Об этом сообщило Минобороны скандинавской страны.
«Я хотел бы поздравить KNDS Deutschland и RITEK, которые сегодня подписали соглашение, согласно которому впервые в истории танки будут собираться в Норвегии. 37 из 54 танков Leopard 2, которые Норвегия заказала у немецкой Krauss-Maffei Wegmann, будут собирать на заводе RITEK в Левангере», — приводятся в сообщении ведомства слова министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама.
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