ЕС начнет переговоры о приеме Украины до конца июня — фон дер Ляйен
14:00 11.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз до конца июня начнет переговоры о приеме Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Берлине.
«ЕС должен начать переговоры о приеме Украины уже к концу этого месяца», — сказала она. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники в Брюсселе сообщала, что переговоры начнутся 25 июня. Переговоры были отложены с марта до момента, когда пройдут выборы в Европарламент, чтобы не испортить результаты проукраинских партий.
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