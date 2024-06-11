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НОВОСТИ

На Украине уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС

15:00 11.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации на Украине уничтожены, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«80% тепловой генерации на Украине и треть гидрогенерации просто уничтожены», — сказал он, выступая на открытии конференции по восстановлению Украины в Берлине. По словам Зеленского, в последнее время Украина лишилась 9 ГВт мощностей. Он добавил, что у Киева есть «четкий план», как в этом году построить в стране до 1 ГВт газовой генерации, а в ближайшие годы — еще 4 ГВт.

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