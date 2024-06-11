Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщил, обращаясь к нации, президент Малави Лазарус Чаквера. Трансляция его выступления велась на портале time360.

«Спасатели обнаружили самолет полностью разрушившимся в результате катастрофы, — сказал он. — Вице-президент и все остальные, кто был на борту, погибли».