Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе
15:12 11.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщил, обращаясь к нации, президент Малави Лазарус Чаквера. Трансляция его выступления велась на портале time360.
«Спасатели обнаружили самолет полностью разрушившимся в результате катастрофы, — сказал он. — Вице-президент и все остальные, кто был на борту, погибли».
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