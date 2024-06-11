Восстановление Украины является долгом Грузии — премьер Кобахидзе

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузинский народ солидарен с украинским, таким образом, долгом Грузии является восстановление Украины вместе с партнерами. Об этом заявил грузинским журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Берлине, где принимает участие в конференции по восстановлению Украины.

«Грузинский народ отличается особенной солидарностью в отношении украинского народа, нас связывают особые исторические взаимоотношения между народами, исходя из этого, нашим долгом является сделать все для того, чтобы способствовать восстановлению Украины вместе с партнерами», — сказал Кобахидзе.