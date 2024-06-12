Америка хочет перекрыть поставку в РФ чипов, производимых за пределами США - СМИ

12:04 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация в рамках новых антироссийских санкций планирует запретить поставлять в РФ полупроводниковые чипы, которые производятся за пределами Соединенных Штатов, но при помощи американских технологий или оборудования. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, о новых ограничительных мерах будет объявлено в среду. Вашингтон планирует внести в черный список в том числе восемь базирующихся в Гонконге компаний, которые якобы поставляют чипы в Россию.

Кроме того, ограничения затронут компании, которые, по мнению Вашингтона, обеспечивают товарами российский авиационный сектор. США также расширят санкции, наложенные на используемое в РФ «корпоративное программное обеспечение», а это «на практике приведет к тому, что оно перестанет обновляться».