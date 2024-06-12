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НОВОСТИ

В Индии принято решение участвовать в конференции по Украине. Уровень еще не определен

13:15 12.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия будет представлена на запланированной в Швейцарии 15–16 июня конференции по Украине, но в Нью-Дели пока не определились с уровнем участия. Об этом заявил на брифинге первый замглавы МИД Индии Винай Кватра.

«Индия примет участие в мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии, на соответствующем уровне. В настоящее время продолжается обсуждение этого вопроса. Как только мы примем решение о представителе Индии, мы будем рады поделиться этой информацией», — сказал он.

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