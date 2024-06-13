Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае достигла 54%

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля юаня на торгах Московской биржи в мае составила 54%, сейчас это основная валюта на биржевых торгах, сообщила пресс-служба Банка России.

«В последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран. Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54%. Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал юань. Биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка», — сообщил регулятор.