Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае достигла 54%
10:20 13.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля юаня на торгах Московской биржи в мае составила 54%, сейчас это основная валюта на биржевых торгах, сообщила пресс-служба Банка России.
«В последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран. Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54%. Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал юань. Биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка», — сообщил регулятор.
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