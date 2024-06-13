Медведев призвал передать союзникам РФ все виды оружия, но пока кроме ядерного

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России стоит передать своим союзникам все возможные виды вооружений, пока что сделав исключение лишь для ядерных. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о методах противостояния Западу.

«Они боятся передачи нашего оружия врагам западного мира? Надо передать им все возможные виды вооружений, кроме ядерного (пока)! Они боятся анархии и взрыва преступности в крупных городах? Надо помочь в дезорганизации их муниципальной власти!» — написал он в своем телеграм-канале.