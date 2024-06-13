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Премьер Италии об активах РФ: Это не конфискация, а использование накопленных процентов

20:50 13.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры Группы семи (G7) на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов РФ для Украины. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе пресс-подхода по итогам первого дня работы саммита.

Она пояснила, что речь идет не о конфискации, а об использовании доходов от инвестированных российских активов, на данный момент замороженных, под гарантии кредитования Киева. «Мы достигли политического соглашения об оказании финансовой поддержки Украине в размере $50 млрд до конца года через систему займов. Это не конфискация, а [использование] накопленных процентов», — сказала Мелони. Она уточнила, что теперь должна быть определена схема «с технической точки зрения».

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