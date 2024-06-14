Армению с Украиной никто не ждет в ЕС, заявил Медведев

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад не собирается приглашать Армению в Евросоюз (ЕС), да и Украина этого не дождется в ближайшее время, уверен заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Насчитывающая не одно столетие дружба российского и армянского народов, скрепленная союзными отношениями в рамках ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности — прим. ТАСС) и ЕАЭС (Евразийского экономического союза — прим. ТАСС), давно стала „бельмом на глазу“ у Вашингтона и его союзников. На перетягивание закавказской республики в евро-атлантический лагерь были брошены значительные силы», — обрисовал происходящее Медведев в статье, опубликованной в «Российской газете».

Он предупредил, что «золотые горы», включая членство в Евросоюзе, Еревану предлагают в обмен на полную лояльность. «Но не стоит обольщаться: подобные обещания — всего лишь приманка в неоколониальной мышеловке. Никто не намерен открывать двери „клуба избранных“ для армянского народа. Спросите у необандеровцев, удалось ли им заполучить членство в ЕС. Нет, и в ближайшее время они его не дождутся. Да и дождутся ли вообще?» — предложил задуматься Медведев.