0
0
159
НОВОСТИ

Армению с Украиной никто не ждет в ЕС, заявил Медведев

09:20 14.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад не собирается приглашать Армению в Евросоюз (ЕС), да и Украина этого не дождется в ближайшее время, уверен заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Насчитывающая не одно столетие дружба российского и армянского народов, скрепленная союзными отношениями в рамках ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности — прим. ТАСС) и ЕАЭС (Евразийского экономического союза — прим. ТАСС), давно стала „бельмом на глазу“ у Вашингтона и его союзников. На перетягивание закавказской республики в евро-атлантический лагерь были брошены значительные силы», — обрисовал происходящее Медведев в статье, опубликованной в «Российской газете».

Он предупредил, что «золотые горы», включая членство в Евросоюзе, Еревану предлагают в обмен на полную лояльность. «Но не стоит обольщаться: подобные обещания — всего лишь приманка в неоколониальной мышеловке. Никто не намерен открывать двери „клуба избранных“ для армянского народа. Спросите у необандеровцев, удалось ли им заполучить членство в ЕС. Нет, и в ближайшее время они его не дождутся. Да и дождутся ли вообще?» — предложил задуматься Медведев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:05 14.06.2024
Китай опередит США по военной мощи в следующие 20 лет — сенатор
0
54
10:00 14.06.2024
От Запада можно требовать $100 трлн репараций за работорговлю — Медведев
0
73
09:32 14.06.2024
Politico утверждает, что Белоруссия поставляла Азербайджану оружие
0
118
09:05 14.06.2024
Взрыв произошел в Шебекине, повреждены десять домов
0
190
09:00 14.06.2024
Средства ПВО сбили за ночь 87 украинских БПЛА над регионами РФ
0
182
22:25 13.06.2024
Утренние торги на Московской бирже временно отменены Центробанком
0
665
20:50 13.06.2024
Премьер Италии об активах РФ: Это не конфискация, а использование накопленных процентов
0
726
20:20 13.06.2024
Молдавия получит от ЕС 9 млн евро на средства ПВО
0
704
20:10 13.06.2024
Америке придется дать половину из 40 млрд., предназначенных для вооружения Украины – Генсек НАТО
0
874
18:50 13.06.2024
Запад прекратил участие России практически во всех крупных научных проектах – ученый «Курчатовского института»
0
869

Возврат к списку