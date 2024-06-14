От Запада можно требовать $100 трлн репараций за работорговлю — Медведев
10:00 14.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Репарации, которые можно потребовать от колониальных стран за трансатлантическую работорговлю, оцениваются в $100 трлн. Такую цифру привел заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в «Российской газете».
«С учетом того, что с территории Африки работорговцы вывезли более 12 млн человек, репарации за трансатлантическую работорговлю могут составить не менее $100 трлн. Придется „золотому миллиарду“ поскрести по сусекам, дабы расплатиться за прегрешения прошлого», — предупредил политик.
НОВОСТИ
- 10:05 14.06.2024
- Китай опередит США по военной мощи в следующие 20 лет — сенатор
- 09:32 14.06.2024
- Politico утверждает, что Белоруссия поставляла Азербайджану оружие
- 09:20 14.06.2024
- Армению с Украиной никто не ждет в ЕС, заявил Медведев
- 09:05 14.06.2024
- Взрыв произошел в Шебекине, повреждены десять домов
- 09:00 14.06.2024
- Средства ПВО сбили за ночь 87 украинских БПЛА над регионами РФ
- 22:25 13.06.2024
- Утренние торги на Московской бирже временно отменены Центробанком
- 20:50 13.06.2024
- Премьер Италии об активах РФ: Это не конфискация, а использование накопленных процентов
- 20:20 13.06.2024
- Молдавия получит от ЕС 9 млн евро на средства ПВО
- 20:10 13.06.2024
- Америке придется дать половину из 40 млрд., предназначенных для вооружения Украины – Генсек НАТО
- 18:50 13.06.2024
- Запад прекратил участие России практически во всех крупных научных проектах – ученый «Курчатовского института»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать