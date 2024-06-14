От Запада можно требовать $100 трлн репараций за работорговлю — Медведев

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Репарации, которые можно потребовать от колониальных стран за трансатлантическую работорговлю, оцениваются в $100 трлн. Такую цифру привел заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в «Российской газете».

«С учетом того, что с территории Африки работорговцы вывезли более 12 млн человек, репарации за трансатлантическую работорговлю могут составить не менее $100 трлн. Придется „золотому миллиарду“ поскрести по сусекам, дабы расплатиться за прегрешения прошлого», — предупредил политик.