США требуют от ЕС производить устаревшие снаряды, а сами вкладываются в технологии — Путин
13:05 14.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США требуют от Европы производства для Украины устаревающих артиллерийских снарядов, тогда как сами, пользуясь этим, вкладываются в новейшие технологии, чтобы обеспечить свое господство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ.
«Говорят расширять поставки вооружений Украине, расширять свои мощности по производству артиллерийских снарядов, — обозначил позицию США президент РФ. — Кому эти снаряды будут нужны, когда закончится конфликт на Украине?»
«Сами-то США вкладывают в военные технологии, причем в технологии завтрашнего дня — в космос, в современные дроны, в ударные системы на новых физических принципах, — отметил Путин. — То есть в те сферы, которые в будущем будут определять характер вооруженной борьбы, а значит и военно-политический потенциал держав и их позиции в мире». «А этим (европейцам — прим. ТАСС) сейчас отводят такую роль — вкладывайте денежки туда, куда нам нужно», — указал российский лидер.
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