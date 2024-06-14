США требуют от ЕС производить устаревшие снаряды, а сами вкладываются в технологии — Путин

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США требуют от Европы производства для Украины устаревающих артиллерийских снарядов, тогда как сами, пользуясь этим, вкладываются в новейшие технологии, чтобы обеспечить свое господство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ.

«Говорят расширять поставки вооружений Украине, расширять свои мощности по производству артиллерийских снарядов, — обозначил позицию США президент РФ. — Кому эти снаряды будут нужны, когда закончится конфликт на Украине?»

«Сами-то США вкладывают в военные технологии, причем в технологии завтрашнего дня — в космос, в современные дроны, в ударные системы на новых физических принципах, — отметил Путин. — То есть в те сферы, которые в будущем будут определять характер вооруженной борьбы, а значит и военно-политический потенциал держав и их позиции в мире». «А этим (европейцам — прим. ТАСС) сейчас отводят такую роль — вкладывайте денежки туда, куда нам нужно», — указал российский лидер.