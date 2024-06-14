В Кривом Роге поражен командный центр ГУР МО Украины

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командный центр Главного управления разведки Минобороны Украины, который располагался в здании отделения полиции Кривого Рога, поражен российским ударом. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«В Кривом Роге поражен командный центр ГУР в самом городе, расположенный в здании полиции», — сказал собеседник агентства.