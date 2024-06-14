Три человека погибли, шестеро пострадали в ДТП с автобусом в Марий Эл
16:32 14.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Автомобиль и пассажирский автобус столкнулись в Звениговском районе Республики Марий Эл. По предварительным данным, три человека погибли, шестеро получили травмы, сообщили в Госавтоинспекции региона.
«Днем 14 июня в Звениговском районе на 19-20-м км федеральной автодороги „Вятка“ произошло столкновение иномарки и пассажирского автобуса. По предварительным данным, три человека погибли, шестеро получили травмы различной степени тяжести», — отмечается в сообщении.
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