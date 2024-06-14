0
0
129
НОВОСТИ

На портале Mos.ru появился раздел о выборах депутатов Московской городской Думы

16:56 14.06.2024

На столичном портале mos.ru начал действовать специальный раздел, посвященный выборам депутатов Московской городской думы. Он позволит жителям столицы получить больше информации об избирательной кампании, даст возможность понять, как принять участие в электронном голосовании, какие технологии используются для обеспечения его анонимности и прозрачности процедур, а также о способах защиты голосов избирателей. Получить сведения о выборах депутатов Мосгордумы можно и на сайте Московской городской избирательной комиссии. 

Как и год назад, горожане смогут голосовать в онлайн-формате или на своем избирательном участке при помощи бумажных бюллетеней или коплексов для дистанционного голосования. Отдать свой голос онлайн можно будет с любого гаджета, подключенного к интернету, без предварительной регистрации на электронное голосование. О том, что горожанин может голосовать в электронном виде, он получит уведомление в личном кабинете на mos.ru и по электронной почте. Подобный способ голосования будет доступен всем горожанам старше 18 лет с постоянной регистрацией в Москве и полной учетной записью на mos.ru. Предполагается, что получить электронный бюллетень избиратель сможет с 08:00 6 сентября до 19:59 8 сентября.  Кроме того, с 6 по 8 сентября с 08:00 до 20:00 будут действовать избирательные участки. Для избежания очередей, на них будут установлены специальные терминалы, выдающие электронные бюллетени.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы пройдут с 6 по 8 сентября. Как уже сообщала «Независимая газета», накануне мэр Москвы Сергей Собянин подержал команду кандидатов «Единой России», которая будет участвовать в выборах в Мосгордуму-2024.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 14.06.2024
Потери Киева в зоне СВО за неделю составили до 12 795 военных
0
22
17:32 14.06.2024
Страны НАТО не согласовали выделение $40 млрд в год на оружие для Украины — генсек
0
94
17:12 14.06.2024
Китай впервые обогнал США по объему мировых продаж автомобилей в 2023 году
0
129
17:00 14.06.2024
Работу по социализации мигрантов на юге России необходимо усилить — Совбез
0
135
16:32 14.06.2024
Три человека погибли, шестеро пострадали в ДТП с автобусом в Марий Эл
0
171
16:12 14.06.2024
В Кривом Роге поражен командный центр ГУР МО Украины
0
221
16:00 14.06.2024
Путин предложил «наиболее конкретные условия» для прекращения конфликта на Украине — FT
0
253
15:32 14.06.2024
Возможностей для компромиссов по Украине становится все меньше — Медведев
0
235
15:12 14.06.2024
Независимость Тайваня будет означать войну — МО КНР о словах Байдена
0
309
15:00 14.06.2024
Глава МИД Великобритании предлагает задерживать танкеры, перевозящие российскую нефть
0
324

Возврат к списку