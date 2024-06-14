На портале Mos.ru появился раздел о выборах депутатов Московской городской Думы

16:56

На столичном портале mos.ru начал действовать специальный раздел, посвященный выборам депутатов Московской городской думы. Он позволит жителям столицы получить больше информации об избирательной кампании, даст возможность понять, как принять участие в электронном голосовании, какие технологии используются для обеспечения его анонимности и прозрачности процедур, а также о способах защиты голосов избирателей. Получить сведения о выборах депутатов Мосгордумы можно и на сайте Московской городской избирательной комиссии.



Как и год назад, горожане смогут голосовать в онлайн-формате или на своем избирательном участке при помощи бумажных бюллетеней или коплексов для дистанционного голосования. Отдать свой голос онлайн можно будет с любого гаджета, подключенного к интернету, без предварительной регистрации на электронное голосование. О том, что горожанин может голосовать в электронном виде, он получит уведомление в личном кабинете на mos.ru и по электронной почте. Подобный способ голосования будет доступен всем горожанам старше 18 лет с постоянной регистрацией в Москве и полной учетной записью на mos.ru. Предполагается, что получить электронный бюллетень избиратель сможет с 08:00 6 сентября до 19:59 8 сентября. Кроме того, с 6 по 8 сентября с 08:00 до 20:00 будут действовать избирательные участки. Для избежания очередей, на них будут установлены специальные терминалы, выдающие электронные бюллетени.

