На портале Mos.ru появился раздел о выборах депутатов Московской городской Думы
16:56 14.06.2024
На столичном портале mos.ru начал действовать специальный раздел, посвященный выборам депутатов Московской городской думы. Он позволит жителям столицы получить больше информации об избирательной кампании, даст возможность понять, как принять участие в электронном голосовании, какие технологии используются для обеспечения его анонимности и прозрачности процедур, а также о способах защиты голосов избирателей. Получить сведения о выборах депутатов Мосгордумы можно и на сайте Московской городской избирательной комиссии.
Как и год назад, горожане смогут голосовать в онлайн-формате или на своем избирательном участке при помощи бумажных бюллетеней или коплексов для дистанционного голосования. Отдать свой голос онлайн можно будет с любого гаджета, подключенного к интернету, без предварительной регистрации на электронное голосование. О том, что горожанин может голосовать в электронном виде, он получит уведомление в личном кабинете на mos.ru и по электронной почте. Подобный способ голосования будет доступен всем горожанам старше 18 лет с постоянной регистрацией в Москве и полной учетной записью на mos.ru. Предполагается, что получить электронный бюллетень избиратель сможет с 08:00 6 сентября до 19:59 8 сентября. Кроме того, с 6 по 8 сентября с 08:00 до 20:00 будут действовать избирательные участки. Для избежания очередей, на них будут установлены специальные терминалы, выдающие электронные бюллетени.
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