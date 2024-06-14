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Путин озвучил комплексную мирную инициативу РФ, а не ультиматум — Песков

20:00 14.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Озвученные президентом РФ Владимиром Путиным условия урегулирования на Украине — это комплексная и глубокая мирная инициатива, а не ультиматум. Это подчеркнул в беседе с «Известиями» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, утверждение украинского президента Владимира Зеленского, будто Путин выдвинул Киеву ультиматум — «это неверное понимание однозначно». «Это именно мирная инициатива», — подчеркнул Песков.

«Это действительно мирное предложение Путина, — добавил пресс-секретарь президента. — Речь идет и о дальнейшем обсуждении гарантий безопасности». «Это комплексное, очень глубокое и конструктивное предложение», — указал Песков.

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