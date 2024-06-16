0
0
159
НОВОСТИ

В прессу попал фрагмент черновика итогового коммюнике конференции по Украине

08:25 16.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Достижение мира на Украине требует участия и диалога всех сторон. Об этом говорится в попавшей в распоряжение агентства Reuters черновой версии итогового коммюнике конференции по Украине на швейцарском курорте Бюргеншток.

«Мы верим, что достижение мира требует участия и диалога всех сторон. Поэтому мы решили предпринять в будущем конкретные шаги в вышеуказанных областях при более активном участии представителей всех сторон», — говорится в тексте черновика, который цитирует Reuters. Финальная версия документа должна быть распространена в воскресенье.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:25 16.06.2024
В СИЗО в Ростовской области заключенные взяли в заложники двух надзирателей
0
88
09:00 16.06.2024
По информации СМИ, Си Цзиньпин ранее, якобы, заявил, что США пытаются подтолкнуть Пекин к нападению на Тайвань
0
134
21:20 15.06.2024
Властям Украины придется дать бронь от мобилизации части работников сельского хозяйства
0
689
18:15 15.06.2024
Шведские военные заявили, что российский Су-24, якобы, нарушил воздушное пространство страны
0
851
17:08 15.06.2024
Премьер Италии собирается в Пекин и хочет «сделать это побыстрее»
0
925
15:20 15.06.2024
Никаких посланий участникам встречи по Украине в Швейцарии Россия передавать не будет - Песков
0
930
13:08 15.06.2024
Британцы опасаются, что китайцы могут встроить следящие устройствав кокарды для головных уборов
0
985
11:50 15.06.2024
Канцлер ФРГ о новых антироссийских санкциях: Мы их не блокируем
0
1159
11:30 15.06.2024
Шольц считает, что предложение Путина по Украине «не было сделано всерьез»
0
994
09:53 15.06.2024
Очередной пакет санкций против РФ тормозится властями Германии - СМИ
0
1004

Возврат к списку