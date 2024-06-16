В прессу попал фрагмент черновика итогового коммюнике конференции по Украине

08:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Достижение мира на Украине требует участия и диалога всех сторон. Об этом говорится в попавшей в распоряжение агентства Reuters черновой версии итогового коммюнике конференции по Украине на швейцарском курорте Бюргеншток.

«Мы верим, что достижение мира требует участия и диалога всех сторон. Поэтому мы решили предпринять в будущем конкретные шаги в вышеуказанных областях при более активном участии представителей всех сторон», — говорится в тексте черновика, который цитирует Reuters. Финальная версия документа должна быть распространена в воскресенье.