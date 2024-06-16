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НОВОСТИ

МИД Швейцарии собирается «провести дискуссии» с РФ после конференции по Украине

18:05 16.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Швейцарии поддерживают регулярный контакт с Россией и проведут дискуссии с ней после конференции в Бюргенштоке. С таким заявлением выступил на пресс-конференции глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

«У нас регулярные контакты, наш посол [в Москве] открыт для диалога. Мы каждые две недели поддерживаем контакт с МИД и мы проведем дискуссии с Россией после конференции», — сказал Кассис.

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