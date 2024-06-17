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НОВОСТИ

Над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями за ночь уничтожены 6 БПЛА

09:00 17.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили шесть беспилотников над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, а также три БПЛА над территорией Липецкой области», — сказали там.

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