При отказе от инициативы Путина условия заключения мира для Киева станут жестче — Нарышкин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следующие условия заключения мирного соглашения для Украины, если там откажутся от выдвинутого президентом РФ Владимиром Путиным предложения, будут более сложными и жесткими. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими», — сказал он, отвечая на вопрос о том, что будет с Украиной при отказе от нового мирного предложения.