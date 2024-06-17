Взрыв боеприпасов произошел на военном полигоне в Чехии

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв боеприпасов произошел на чешском военном полигоне в Либаве. Об этом сообщается на сайте чешской армии в сети Х.

По этим данным, в результате инцидента есть раненые. На место вылетел вертолет спасательной службы.

Военная полиция начала расследование.