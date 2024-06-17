0
0
90
НОВОСТИ

Взрыв боеприпасов произошел на военном полигоне в Чехии

14:32 17.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв боеприпасов произошел на чешском военном полигоне в Либаве. Об этом сообщается на сайте чешской армии в сети Х.

По этим данным, в результате инцидента есть раненые. На место вылетел вертолет спасательной службы.

Военная полиция начала расследование.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 17.06.2024
Песков назвал нагнетанием напряженности заявления НАТО по ее ядерным арсеналам
0
16
14:12 17.06.2024
Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 12 украинских беспилотников
0
114
14:00 17.06.2024
Рассуждать о появлении военных баз США в Армении пока рано — Нарышкин
0
144
13:32 17.06.2024
Результативность конференции по Украине в Швейцарии стремится к нулю — Песков
0
198
13:20 17.06.2024
В Киеве военный хотел поджечь здание Рады, но перепутал его с другим
0
207
13:05 17.06.2024
Медведев предложил подсчитать ущерб от западных санкций
0
231
13:00 17.06.2024
Большинство поляков требуют закрыть от мигрантов восточную границу Польши — опрос
0
197
12:32 17.06.2024
Макрон слышит предупреждения РФ по поводу отправки войск на Украину — глава СВР
0
269
12:30 17.06.2024
Представлена деловая программа конференции GigaConf 2024
0
219
12:20 17.06.2024
Путин переподчинил себе ФМБА
0
287

Возврат к списку