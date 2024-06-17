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Дания хочет ограничить движение танкеров с нефтью из РФ в Балтийском море

15:12 17.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Дании рассматривают возможность ограничить передвижение в Балтийском море танкеров, якобы перевозящих российскую нефть, и уже провели консультации с рядом союзников о потенциальных новых мерах. Об этом агентству Reuters сообщил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

По его словам, Дания обсуждает этот вопрос с другими странами региона Балтийского моря, а также членами Евросоюза. «Есть широкий консенсус, что теневой флот [танкеров] представляет собой международную проблему и нужно найти международное решение. Важно, чтобы любые новые меры были реализуемы на практике и чтобы они были юридически обоснованы с точки зрения международного права», — заявил министр в письменном комментарии агентству.

Расмуссен при этом не уточнил, какие конкретно меры могут быть приняты.

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