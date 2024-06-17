В Испании ликвидировали сеть пропагандистов ИГ, призывавших атаковать «Реал Мадрид»

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданская гвардия Испании пресекла деятельность самопровозглашенного фонда, связанного с пропагандой в поддержку террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила газета El Confidencial.

По ее информации, сеть призывала своих последователей атаковать автобус с футболистами ФК «Реал Мадрид» и болельщиков этого клуба. Также террористы указывали в качестве одной из целей стадион «Сантьяго Бернабеу», который является домашней ареной «Реала». Кроме того, издание передает о подстрекательстве к атакам в ходе чемпионата Европы по футболу в Германии и Олимпийских игр во Франции.

Стражи порядка задержали девять человек.