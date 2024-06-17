Малайзия скоро начнет процесс вступления в БРИКС — премьер
16:32 17.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Малайзия скоро начнет официальный процесс вступления в БРИКС. Об этом заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим.
«Мы приняли решение [по этому вопросу]. Мы начнем скоро проходить официальные процедуры. <…>. Сейчас мы ожидаем финальных результатов, ответа от правительства ЮАР», — сказал он в интервью китайскому порталу «Гуаньча».
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