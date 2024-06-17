Армения намерена стать стратегическим партнером США – президент Хачатурян

19:32 Источник: Интерфакс

Отношения Армении и США будут повышены до уровня стратегического партнерства, заявил в понедельник президент республики Ваагн Хачатурян.

"На днях в Ереване состоялось заседание стратегического диалога Армения-США. Стороны наметили видения углубления связей в следующем году, которые будут сформулированы в меморандуме о взаимопонимании, повысив статус двустороннего диалога до стратегического партнерства", - сказал Хачатурян на армяно-американском форуме, посвященном вопросам демократии местных органов власти.

По его словам, дана положительная оценка стремлениям Армении к более тесному сотрудничеству с евроатлантическими структурами и Западом.