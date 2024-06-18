0
0
156
НОВОСТИ

ВСУ готовятся к наступлению в Харьковской области - Марочко

10:00 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинское командование наращивает численность ударных группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, снабжая их вооружением и техникой, готовясь к некоему контрнаступлению. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«На многих участках линии боевого соприкосновения в Харьковской области прослеживается тенденция к наращиванию сил и средств противником и подготовка им ударных группировок. Вероятнее всего, замыслом украинского командования является <…> проведение [операции наподобие] „контрнаступа 2023“, но только на локальном участке», — сказал он, ссылаясь на собственные источники.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 18.06.2024
У 20% бойцов, возвращающихся с СВО, диагностировано ПТСР — Цивилева
0
25
10:32 18.06.2024
Новое руководство ЕС сохранит курс на противодействие России — Орбан
0
102
10:20 18.06.2024
8 человек погибли, 13 пострадали в ДТП в Рязанской области
0
120
10:05 18.06.2024
Турция помогла предотвратить в Москве второй теракт после «Крокуса» — СМИ
0
154
09:32 18.06.2024
КНДР поддерживает РФ в связи с СВО и считает ее «священной войной» — «Нодон синмун»
0
181
09:20 18.06.2024
Лидеры ЕС не достигли соглашения о переназначении фон дер Ляйен главой ЕК — Мишель
0
205
09:05 18.06.2024
Путин назвал неприемлемыми требования США к КНДР
0
272
09:00 18.06.2024
В Ростовской области горит резервуар с нефтепродуктами объемом 5 тыс. кубометров
0
260
22:20 17.06.2024
Союз фермеров ФРГ: Если Украина немедленно вступит в ЕС, наше семейное сельское хозяйство погибнет
0
698
19:32 17.06.2024
Армения намерена стать стратегическим партнером США – президент Хачатурян
0
886

Возврат к списку