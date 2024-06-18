Корвет «Проворный» спустили на воду в присутствии главкома ВМФ
13:32 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Церемония спуска на воду многоцелевого корвета «Проворный» — второго корабля в серии проекта 20385 — прошла в Петербурге в присутствии главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) России Героя России адмирала Александра Моисеева на «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), передает корр. ТАСС.
«Сегодня значимое событие, несомненно, для Северной верфи, для Военно-морского флота. Сегодня спускаем на воду первый серийный корабль нового поколения — корвет „Проворный“ проекта 20385. Головной корабль чуть ранее был принят в состав ВМС, корвет „Гремящий“, построен вашим предприятием», — сказал Моисеев.
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