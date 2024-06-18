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НОВОСТИ

РФ будет развивать свою спутниковую группировку, в этой сфере уже есть успехи — Путин

14:32 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия планирует развивать группировку отечественных спутников для расширения покрытия высокоскоростным интернетом малых населенных пунктов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Якутске с выбравшими работу на Дальнем Востоке специалистами.

«Есть еще одно направление, для того чтобы создать комфортную среду для людей, проживающих в малых населенных пунктах. Это развитие высокоскоростного интернета. Нужно развивать спутниковую группировку, что мы тоже будем делать и делаем», — сказал глава государства. «И у нас уже есть очень хорошие наработки и успехи на этом направлении», — подчеркнул Путин.

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