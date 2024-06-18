Венгрия против переназначения фон дер Ляйен на пост главы ЕК — Politico
16:32 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Будапешт не поддержит переназначение Урсулы фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии (ЕК) на второй срок. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой на венгерского министра по делам ЕС Яноша Боку.
Министр указал при этом, что власти Венгрии не против остальных имен в списке кандидатов на высшие должности в Евросоюзе. Бока отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пока не принял решение о том, к какой фракции страна должна примкнуть в Европарламенте: к «Европейским консерваторам и реформистам» или к крайне правой группе «Идентичность и демократия». По его мнению, существующим правым партиям в ЕС нужна «реструктуризация», которую сложно представить без участия венгерской правящей партии ФИДЕС.
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