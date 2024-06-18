Финляндия первой в ЕС начала добывать уран

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финская горнодобывающая и химическая компания Terrafame первой в Европейском союзе начала добычу урана. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) выдало соответствующее разрешение.

Уран, извлеченный компанией Terrafame, будет транспортироваться за границу для дальнейшей переработки, после чего он будет использован в производстве атомной энергии.